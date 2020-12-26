Ученые нашли упражнения, увеличивающие продолжительность жизни

Ученые из Америки выявили тип физических упражнений, помогающий увеличить продолжительность жизни человеку. В результате исследований они пришли к выводу, что наилучший вид занятий – это занятий на выносливость организма.

Для этого исследователи провели несколько этапов испытаний. Первое из них провели еще в 1966 году. Спустя 30 лет исследование увеличили с8 недель до 6 месяцев. Примечательно, что каждую неделю нагрузки возрастали постоянно. Среди упражнений были такие: бег трусцой, ходьба, упражнения на велотренажере.

Итого исследования стала информация о благоприятном влиянии длительных тренировок, нацеленных на выносливость. Они позволяют не только соответствовать реальному возрасту, но и чувствовать себя лучше.