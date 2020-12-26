Врач рассказал о причинах головной боли по утрам

Алексей Антипенко, стоматолог, рассказал, что бруксизм - болезнь, которая имеет связь с гиперфункцией жевательных мышц, это и может быть причиной головной боли.

Стоматолог поделился информацией вчера, в пятницу, 25 деабря.

По мнению врача, так как иногда происходит нарушение нормы деятельности центральной системы и периферической системы. По причине стрессовых состояний человека, на мозг происходит нервная нагрузка, поэтому человеческий мозг испытывает переживания не только днём, но и ночью.

Данное заболевание может проявить свою симптоматику не обязательно в ночное время, но и в дневное. Это может начаться в тот момент, когда человек почувствую напряжение в мышцах челюсти.