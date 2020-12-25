Фитнес-гуру поделилась, как привести тело в форму после Нового года

Алина Ватомова, фитнес-эксперт, поделилась, как можно восстановить свою физическую форму после праздничного застолья в Новый год. Она рассказала, что может помочь умеренные физические нагрузки.

По словам фитнес-специалиста, начать физические нагрузки можно после того, как вы хорошо поспали и выспались, а также у вас нет следов алкогольного опьянения.

Она также пояснила, что здесь главное постепенное восстановление и вхождение в режим. Лучше не пытаться изнашивать свой организм тренировками и заоблачными целями. Простая прогулка на улице не меньше чем в течение 30 минут может оказать благоприятное влияние.

Тренер также посоветовала начать тренировки йогой, пилатесом или растяжкой.