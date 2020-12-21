В Петербурге болеет почти 2 тысячи педагогов

По данным на 21 декабря в Северной столице на больничном находятся 1803 учителя. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 66 человек.

Примечательно, что диагнозов ОРВИ или инфекции коронавируса становится все меньше и меньше. кроме того, уменьшается и колчество классов, находящихся на дистанционном обучении. Сейчас лишь 8642 петербургских школьника обучаются онлайн.

Однако на смешанном виде обучении сейчас находится 17 тыс. 226 учащихся. В дошкольном образовании также показатели средние. На данный момент 21 группа закрыта в садах Петербурга.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщал об увеличении на школьное питание в Петербурге.