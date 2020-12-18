Как понять, что у вас стресс, а не просто грусть

В условиях пандемии, карантина повышаются уровни тревоги, стресса и остальных вытекающих из напряжённой ситуации. Психологи проводили уже исследования, которые доказывали, что, действительно, у людей сейчас повышена раздражительность, уровень тревоги так же растёт, и всё это вытекает в стресс.

Сегодня, 18 декабря, Светлана Смольянинова, психолог, поделилась некоторыми признаками, которые можно у себя заметить, если ваш уровень стресса превышает нормальный.

Светлана рассказала, что в первую очередь стоит обратить внимание на сон. Так как в пучине ежедневной рутины, проблем и обязательных дел, может нарушиться сон. Это происходит по причине того, что когда мы погружаемся уже в полусонное состояние, то нам всё равно не дают заснуть наши мысли. Вы как будто уже и засыпаете, но начинаете думать о делах, проблемах и остальном. В такой ситуации, советует психолог, нужно записат всё, что тебя волнует на бумагу, дабы вынести всё, что у тебя есть в голове на бумагу.

Также Светлана Смольянинова рассказала и о других признаках повышенного уровня стресса:

- нарушение сна

- боль в мышцах (напряжение в мышцах челюсти и спины)

- нарушен аппетит

- проблемы с сердечно-сосудистой системой