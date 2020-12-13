Опыт над мышами показал возможность вновь стать молодым

В Стэнфордском университете ряд ученых провел эксперимент, в котором был выявлен белок 15-PGDH, своего рода регулятор процессов старения и омоложения.

Результаты опытов поражают: всего за месяц взрослые особи стали выносливыми и сильными, что позволило им конкурировать с молодыми особями.

Стало ясно, что за один месяц у старых особей мышцы стали на 20% сильнее. Показатель потрясающий, так как человек каждое прожитое десятилетие теряет около 10% мышечной массы. Безусловно это касается лишь периода жизни после 50 лет.

Эксперимент будут продолжать, однако уже ясно, что возможность омоложения и приостановления старения возможна уже в наши дни.