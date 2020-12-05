Милонов предложил искоренить продажу «веселящего газа» в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой, о внесении «веселящего газа», который похож по действию на наркотики, в список опасных и запрещенных в России.

Особое внимание депутат обратил на Санкт-Петербург, где очень часто встречаются продавцы, которые торгуют «веселящим газом. Также депутат отметил, что в Петербурге этот газ очень доступен для молодежи, так как он очень дешевый. Еще депутат отметил, что подобный газ оказывает очень пагубное влияние на организм человека и может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, Милонов отметил, что продавцы опасного газа очень изворотливы и поймать их полицейским не всегда удается.