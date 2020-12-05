В Городском консультативном центре № 1 завершился ремонт

Сегодня, в субботу, 5 декабря, Комздрав сообщил, что в Городском консультативном центре № 1, расположенном в Выборгском районе на улице Сикейроса, завершился ремонт. В пресс-службе комитета по здравоохранению уточнили, что в центре за 2020 год полностью отремонтировали холл, «гардеробную» зону и зону лифтов, часть лестницы и туалеты на первом этаже, а также смонтировано витражное панно.

Центр обслуживает 13 районов города, его ежедневно посещают порядка 2500 человек. Здесь находится центр амбулаторной онкологической помощи, центр амбулаторной хирургии и малоинвазивной флебологии с дневным стационаром, Санкт-Петербургский диабетологический центр и другие отделения.

Накануне в Петербурге появился 10-й по счету КТ-центр для больных на амбулаторном лечении. По сообщению пресс-службы, новый центр будет обслуживать жителей Московского района.