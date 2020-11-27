В Университете ИТМО разработали платформу, позволяющую определить энцефалит

В Университете Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), в центре инфохимии учеными была разработана мини-платформа, которая способна быстро определять наличие вируса энцефалита у клещей. После проверки результат показывается на экране смартфона.

Портал ACS Applied Bio Materials сообщает, что платформа работает на основе принципа электрохимического анализа и метода машинного обучения, основанное на изучении нейронных сетей.

Для того, чтобы проверить клеща на наличие энцефалита, необходимо поместить насекомое на сенсорный экран и нажать кнопку обработки данных через потенциостат со встроенным программным обеспечением.