Ученые назвали популярный напиток, который чрезвычайно полезен для мозга

Влияние напитка на мозговую активность было изучено учеными из Бирнгемского университета совместно с коллегами из университета Иллинойса.

Органические вещества флаванолы, которые содержатся в какао, вызвали у ученных особенный интерес. Благодаря этим веществам, усиливается поступление кислорода в мозг, а это оказывает благоприятное влияние на когнитивные способности человека. Информация о данном исследовании была опубликована в издании Scientific Reports.

Флаванолы также можно найти в овощах и фруктах. Употребляя их в умеренном количестве, можно добиться ускорения восстановления после несерьезных заболеваний сосудов. Это также оказывает положительный эффект на сосудистые функции мозга.