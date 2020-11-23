Ученые нашли фрукт, помогающий предотвратить заражение «ковидом»

Специалисты выяснили, что экстракт кожуры граната способен защитить организм от инфекции коронавируса. Дело в том, что фрукт содержит фитобиотики, которые могут бороться с респираторными заболеваниями. Так, он может помочь при лечении гриппа или герпеса.

Согласно результатам исследования, которые провели ученые, экстракт гранатовой кожуры способен воздействовать на избранные белки-мишени. Для дополнительных результатов нужно провести эксперименты на живых организмах, а также отдельно в пробирках.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщил о готовности Роспотребнадзора предоставить вторую отечественную вакцину от коронавируса в гражданский оборот уже к концу текущего года.