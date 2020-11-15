40% петербуржцев привились от гриппа

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация населения против гриппа. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день, 15 ноября, прививку поставили уже 2 миллиона 163 тысячи 404 человека, что составляет 40,18 процента от населения Петербурга.

На последней неделе поступили еще две партии вакцины: город получил 483 570 доз трехвалентной «Совигрипп» для взрослых, а также 27 600 доз «Совигрипп» для детей и 124 200 доз четырехвалентной «Ультрикс Квадри».

Возможность поставить прививку предоставлялась в девяти передвижных прививочных пунктах. Прививочные пункты были организованы у семи станций метро в Калининском районе, у двух — во Фрунзенском и на двух площадках Красносельского района. За неделю там вакцинировали 3704 человека. Всего за все время в таких пунктах были привиты 209 230 горожан. По последним данным, больше всего прививок было сделано в Выборгском районе — там защиту от гриппа получили 58 899 человек.

По слоавм губернатора, всего в этом году планируют привиться более 3 миллионов человек.