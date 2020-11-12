Ученые рассказали о новом способе быстро очистить организм от алкоголя

Канадские ученые объяснили, что гипервентиляция легких позволяет ускорить очищение организма после употребления спиртного. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Быстрое и глубокое дыхание приводит к тому, что алкоголь выходит из организма в три раза быстрее. Для предотвращения потери сознания при гипервентиляции легких учеными был разработан специальный аппарат, который представляет собой резервуар, наполненный углекислым газом. С помощью данного аппарата уровень углекислого газа в крови остается в норме. Прибор проверили на добровольцах и в скором времени он пройдет клинические испытания.

Сообщается, что разработанный канадскими учеными способ позволит людям трезветь быстрее.