С 14 ноября в Петербурге приостановлена диспансеризация

С 14 ноября в Санкт-Петербурге приостанавливается проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения, сообщает ТАСС. Решение было принято властями Санкт-Петербурга в связи с распространением коронавируса. Постановление, подписанное губернатором города Александром Бегловым, приостанавливает проведение медосмотров и диспансеризации для определенных групп взрослого населения в медицинских организациях.

Ранее профосмотры и диспансеризация останавливались весной. Причиной остановки также был коронавирус. В июне диспансеризации возобновились. Вице-губернатор города Олег Эргашев отметил, что пройти диспансеризацию в данный момент успело всего лишь 53,1% от запланированного на 2020 год числа граждан.