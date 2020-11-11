В северной столице увеличилось количество зараженных метапневмовирусом

В Санкт-Петербурге с начала ноября выросло число зараженный ОРВИ. ОРВИ провоцирует метапневмовирус.

Раннее новые случаи заражений ОРВИ связывались с коронавирусной и риновирусной инфекциями. Однако в период с 2 по 8 ноября было обнаружено, что болезнь провоцирует также метапневмовирусная инфекция. Сообщается, что данный вирус может привести к заболеваниям нижних и верхних дыхательных путей, что способно привести к возникновению вирусной пневмонии.

В целом, уровень заболеваемости ОРВИ в северной столице на данном этапе еще пока что не может быть оценен как эпидемический.

Напомним, известно, что на данный момент вакцинацию от гриппа прошли более двух миллионов жителей Санкт-Петербурга.