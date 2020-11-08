Врачи назвали прокдуты, спасающие от похмелья

Алена Парецкая и Евгений Мосин — патофизиолог и невролог, рассказали, что делать тем, кто перебрал с алкоголем и плохо себя чувствует на следующий день.

Один из вариантов — завтрак яйцами, поскольку в них содержатся аминокислоты, которые способствуют улучшению работы печени. В качестве напитка врачи предложили кокосовую воду или же сладккую газировку на основе лимона или лайма, которая восполняет баланс электролитов.

Кроме того, чтобы решить проблемы с желудочно-кишечным трактом, Алена и Евгений посоветовали употреблять имбирь или бананы, в которых содержится больше количество калия.