Спасатели рассказали, как действовать в ситуации неизбежного ДТП

ГУ МЧС рассказало, что делать водителям в ситуации, когда столкновение с другой машиной на дороге неизбежно.

По словам спасателей, главное - попытаться не допустить лобового столкновения и уклониться. Врезаться в неподвижный предмет будет более безопасно. При этом стоит избегать ударов правым и левым крылом автомобиля - лучше врезаться всем бампером. В ситуации неизбежного столкновения лучше врезаться в забор, кустарник или дерево, или вовсе вылететь в кювет.

Также необходимо всеми силами сохранять самообладание. Если вы двигаетесь на малой скорости, необходимо вдавиться в сидение спиной и упереться руками в руль, напрягая все мышцы. Если вы двигаетесь на скорости выше 60 километров в час и не пристегнуты, нужно прижаться грудью к рулевой колонке.

Пассажиры на переднем сидении должны закрыть голову руками и завалиться на бок, на заднем сидении нужно упасть на пол. Если в машине ребенок, попытайтесь накрыть его собой.