В Петербурге до конца года откроется еще четыре амбулаторных онкоцентра

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, что в Петербурге, несмотря на пандемию, продолжается активная борьба с онкологическими заболеваниями.

В 2020 году на проект по борьбе с онкозаболеваниями Северная столица получила 902,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги пошли на закупку оборудования: томографов, УЗИ-препаратор, маммаграфа, комплексных установок для гамматерапии, протативных аппаратов ИВЛ и рентгеновских аппаратов. Также в 2020 году было запланировано открытие пяти цетров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них заработал в Мариинской больнице 12 октября.

К 2024 году правительство планирует открыть центры абмулаторной онкопомщи во всех районах Петербурга.