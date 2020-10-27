Врач опроверг пользу витамина С для профилактики ОРВИ и гриппа

Владимир Бекетов, врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете, рассказал о пользе витамина С для профилактики респираторных заболеваний. Он заявил, что это — миф, и польза витамина С сильно преувеличена. Более того, употреблять слишком много витамина С нельзя, это может привести к негативным последствиям для здоровья.

В беседе с Агентством городских новостей "Москва" Бекетов отметил, что употребление витамина для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа или коронавируса не имеет доказательной базы. В целом прием БАДов и витаминных препаратов не входит в клинические рекомендации.

Тем не менее, витамин С важен. Врач советует употреблять его не в чистом виде, а есть больше продуктов, богатых им: овощей, фруктов, отрубей и кисломолочных продуктов.