Названы прививки необходимые для взрослых

Борис Шеляпин, врач общей практики, назвал прививки, которые взрослый человек должен будет сделать в обязательном порядке.

По словам медика, надо будет прививаться от гриппа и пневмококка, чтобы в дальнейшем избежать сильных осложнений от вирусных инфекций. Также эти прививки требуется делать людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Кроме того, врач отметил, что помимо названных прививок необходимо будет также делать прививки от столбняка и дифтерии, которые делаются в детстве. К тому же, новое лекарство «Адасель» имеет в своем составе и коклюшный компонент.

Для того, чтобы привиться надо будет обязательно обратиться к врачу.