Онкоцентр им.Петрова на неделю прекращает госпитализацию

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова сразу три отделения прекращают принимать пациентов на госпитализацию. Причина в росте заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Госпитализация остановлена с 19 октября пока что на неделю. Госпитализироваться нельзя будет в хирургическое отделение онкогинекологии и в отделение радиотерапии, а также в хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил, что на сегодняшний деньв Петербурге развернуто 6115 коек для коронавирусных больных, однако свободными остаются лишь 1122 койки.