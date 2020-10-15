У сотрудников общепита и торговли проверят наличие прививки от гриппа

Власти Санкт-Петербурга проверяют работников торговли и общепита на наличие прививки от гриппа. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга отправил письмо организациям ретейла и общепита с требованием об обязательной вакцинации не менее 75% сотрудников.

Работодатели будут обязаны отчитаться о прививках сотрудников в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (куда входит и коронавирус)ная инфекция. Сделать это необходимо будет к 21 октября.

О санкциях для предприятий в случае невыполнения условий не сообщается.