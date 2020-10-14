Ученые выяснили, как просмотр телевизора поможет снизить стресс

Ученые Экстерского университета Великобритании выяснили, какие телевизионные программы лучше всего снижают стресс и поднимают настроение телезрителей.

В ходе исследования, в котором приняло участие 96 добровольцев, выяснилось, что лучше всего на настроение влияют передачи, посвященные дикой природе. Они снижают уровень стресса. Также выяснилось, какой формат больше всего нравится зрителям. Оказалось, что видеоролики с использованием компьютерной графики показались исследуемым добровольцам более реалистичными и понравились сильнее. А вот шлем виртуальной реальности отвлекал от фильма или передачи.