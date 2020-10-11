Названы продукты, вызывающие появление целлюлита

Наталия Кальве, специалист по здоровому питанию, отметила несколько продуктов, от которых необходимо воздержаться для предотвращения целлюлита.

В интервью испанской газете La Vanguardia специалист рассказала про 5 продуктов, которые могут вызвать появление целлюлита. Среди них: хлопья, белый хлеб, колбасы, кофеин и сладкие газированные напитки.

Помимо этого, Наталия Кальве отметила, что прямой зависимости целлюлита от лишнего веса нет. «Апельсиновая корочка» образуется в результате деформации жировой ткани. Чтобы предотвратить появление целлюлита, необходимо помимо здорового питания заниматься спортом.