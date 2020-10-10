Беглов лично проконтролировал ход строительства реабилитационного центра для инвалидов

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга 10 октября, в субботу, проверил, как проходит процесс строительства Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Медцентр строится в Кировском районе на улице Морской Пехоты.

Известно, что центр строится в рамках одной из госпрограмм и на данный момент он уже готов на 75%. Сейчас в здании уже ведется монтаж внутренних инженерных систем и коммуникаций.

Центр, построенный по программе «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», достроится к концу 2020 года и позволит осуществлять медицинскую и социальную реабилитацию инвалидов. Об этом сообщается в Смольном.

Напомним, что подобные центры уже функционируют в Петербурге в нескольких районах: в Приморском, Василеостровском и Центральном.