Петербург нуждается в донорах крови

Петербургские больницы крайне нуждаются в донорской крови. Особенно на эту потребность повлиял рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ближайшая дата, в которую петербуржцы смогут сдать кровь и помочь больницам города, 15 октября. Известно, что в акции будут участвовать сразу шесть больниц Северной столицы. Эти больницы особо нуждаются в донорах с любой группой крови и всеми резус-факторами. Об этом сообщает петербургский «Фонд Доноров».

Уже известно, что к акции присоединятся сотрудники различных предприятий и компаний города. Также будут участвовать чиновники и петербургские госслужащие. Студенты также пожелали присоединиться к данной акции.

Примечательно, что книжки донора получат все, кто будет сдавать кровь в первый раз.