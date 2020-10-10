Гастроэнтеролог рассказал об опасности чеснока

Утром 10 октября гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях народного противовирусного средства. Специалист напомнил, что чеснок на самом деле обладет антибактериальными и противовирусными свойствами, а также оказывает стимулирующее действие на иммунитет. Однако специалист отметил, что данный продукт лучше не употреблять в сыром виде — полезнее добавлять чеснок в состав готовых блюд. Опасность чеснока кроется в его способности раздражать ткани, включая слизистую ЖКТ. По этой же причине врач не рекомендовал закладывать чеснок в нос при простуде в качестве профилактики.

Эксперт сказал, что можно брать изначально свежий или сушеный чеснок, запекать блюда с чесноком, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Никита Харлов напомнил о том, что необходимо предварительно нарезать зубчики и дать им полежать в сыром виде, благодаря чему чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ, оказывающих целебное свойство на органзим.