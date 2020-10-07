Онищенко посоветовал россиянкам не носить каблуки

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал женщин избегать обуви на высоком каблуке, так как ходьба на каблуках негативно сказывается на здоровье. Онищенко отметил, что ни один мужчина не стоит проблем, которые может причинить женщине ходьба на каблуках. Предупреждение депутата Государственной Думы прозвучало во время онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», которая состоялась в среду, 7 октября.

При этом, бывший главный санитарный врач не уточнил, какие именно проблемы угрожают женщине, предпочитающей ношение обуви на высоких каблуках. Однако, Онищенко призвал россиянок поверить его словам об уроне, который наносят организму каблуки, и заботиться о своем здоровье, отдавая предпочтение обуви на плоской подошве.