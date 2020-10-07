  • 7 Октябрь 2020
USD 08.10.2020 78.0921 -0.4198
USD ММВБ 21:27 78.1713  
EUR 08.10.2020 91.8129 -0.7055
EUR ММВБ 21:27 91.9853  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Онищенко посоветовал россиянкам не носить каблуки

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Депутат Государственной Думы предупредил об их негативном влиянии на здоровье.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал женщин избегать обуви на высоком каблуке, так как ходьба на каблуках негативно сказывается на здоровье. Онищенко отметил, что ни один мужчина не стоит проблем, которые может причинить женщине ходьба на каблуках. Предупреждение депутата Государственной Думы прозвучало во время онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», которая состоялась в среду, 7 октября.

При этом, бывший главный санитарный врач не уточнил, какие именно проблемы угрожают женщине, предпочитающей ношение обуви на высоких каблуках. Однако, Онищенко призвал россиянок поверить его словам об уроне, который наносят организму каблуки, и заботиться о своем здоровье, отдавая предпочтение обуви на плоской подошве.

Быстрый поиск: каблуки, онищенко

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Здоровье
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram