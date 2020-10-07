Врач-нарколог назвал самые пьющие профессии

Игорь Лазарев, нарколог и психиатр, рассказал, представители каких профессий выпивают чаще всего.

Неожиданно оказалось, что представители рабочих профессий, вопреки стереотипам, не употребляют алкоголь чаще всех. Это связано с фиксированным графиком работы и тем, что их могут не допустить на работу при подозрении в похмелье.

Наиболее пьющими являются представители творческих профессий. Это связано с отсутствием жесткого графика, которому необходимо соответствовать. Удаленная работа также способствует росту употребления спиртного, поскольку начальство не в силах проконтролировать этот аспект.

Часто выпивают такие работники, как врачи, журналисты, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Эти профессии связаны с высоким уровнем стресса, снизить который и пытаются с помощью спиртного.

При этом нарколог подчеркнул, что из-за употребления алкоголем умирает 3% россиян.