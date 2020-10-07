Смертность людей с психическими расстройствами в Петербурге выросла в несколько раз

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в Северной столице сильно увеличилась смертность среди людей с диагностированными психическими заболеваниями и расстройствами поведения. По данным за период с января по август 2020 года, показатель смертности среди таких граждан вырос на 447,8 процента.

Резкий рост смертей, причиной которых стали психические заболевания, объясняется тем, что стартовые цифры были небольшие.

Также растет смертность от болезней крови и кроветворных органов, а также нарушений имунной система (рост смертности на 106,3 процента). Также люди стали чаще умирать от пневмонии.