Центр социальной реабилитации Центрального района оборудуют тренажером Гросса

Гражданка Петербурга обратилась к губернатору Северной столицы Александру Беглову 16 сентября во время приема граждан. Женщина попросила оборудовать реабилитационный центр тренажером Гросса. Поручение оборудовать медицинского учреждение необходимым тренажером поступило от губернатора начальнику администрации Центрального района. Губернатор отдал распоряжение установить тренажер не позже конца апреля следующего года, а в лучшем случае – до конца 2020 года. По информации, предоставленной пресс-службой городской администрации, средства на закупку аппарата найдены. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации. Поставить тренажер Гросса планируют уже в начале ноября 2020 года.
Быстрый поиск: тренажер Гросса, реабилитационный центр, губернатор