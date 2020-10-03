1300 петербуржских дворняг чипировали и привили от бешенства

В субботу, 3 октября, пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева сооюищила, что 2020 год в Санкт-Петербурге были кастрированы, чипированы и привиты от бешенства более 1,3 тысячи бездомных собак.

Кроме того, начальник управления ветеринарии Юрий Андреев рассказал, что в этом году в Петербурге также запустили программу бесплатной кастрации кошек, которая позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Напоминаем, что в Петербурге уже восемь лет действует акция, в рамках которой безвозмездно вакцинируют собак и избавляют от глистов, проводят электронное лечение и оформляют паспорт.