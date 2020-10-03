Беглов и Мурашко обсудили «Биокад»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На встрече они обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и в Петербурге, в частности. Так, Мурашко выразил благодарность Беглову за развитие фармацевтического кластера. Об этом сообщает Смольный.

Известно, что речь шла о препарате «Биокад», который создали в петербургской фармкомпании. Министр отметил, что лекарство помогло спасти жизни многих граждан. Также Мурашко добавил, что Петербург крайне уязвим перед коронавирусом, так как является мегаполисом.

Александр Беглов в свою очередь добавил, что в Северной столице сейчас проходит массовая вакцинация от гриппа. К тому же, губернатор отметил, что в городе появятся дополнительные инфекционные койки, если это потребуется.