Петербургские врачи прооперировали девочку с родимыми пятнами, занимавшими почти все тело

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета (СПбГПМУ) сообщает, что в Санкт-Петербурге врачи провели успешную операцию по удалению аномально больших родимых пятен с тела двухлетней девочки. 90% ее кожи было покрыто родинками. Их было необходимо удалить, чтобы исключить риск развития меланомы.

Операция должна была пройти в несколько этапов. Врачи хотели удалить гигантское родимое пятно на спине ребенка, однако для этого потребовалась бы пересадка кожи, свободной от родинок. Поэтому сначала пришлось очистить от образований ногу девочки, а затем пересадить кожу оттуда на спину. В результате операции девочку удалось освободить от половины доброкачественных образований.

В дальнейшем девочку ждет еще несколько операций, чтобы исключить дальнейшие риски для ее здоровья.