Более миллиона петербуржцев привились от гриппа

Число жителей Санкт-Петербурга, получивших прививку от гриппа, достигло 1 157 060 человек, о чем сообщает городской комитет по здравоохранению. Всего в Петербурге от гриппа привиты 21,5% процента, то есть пятая часть населения.

Вакцинация от гриппа проходит с начала сентября. 2 октября в Санкт-Петербург была доставлена очередная партия вакцины против гриипа по линии Минздрава. Город получил еще 413 тысяч доз вакцины. До этого с начала вакцинации в город поступило 1 093 00 доз. 153 тысячи доз были закуплены администрациями районов.

В этом году планируется, что не мене 60% петербуржцев получит прививку от гриппа.