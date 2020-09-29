Covid-19 снижает уровень тестостерона у мужчин

В ходе исследований ученые из Турции наблюдали за 400-500 пациентами, среди которых около половины были мужчины, заразившиеся инфекцией коронавируса.

За пациентами наблюдали, предварительно разделив их на три группы. Так, образовалась группа мужчин, у которых симптомы заболевания никак не проявлялись, а также группа мужчин, имеющих легкое течение заболевания. Третью группу сформировали из мужчин с тяжелым течением болезни коронавируса.

Так, удалось установить, что наличие инфекции Covid-19 напрямую влияет на снижение уровня тестостерона у мужчин. Примечательно, что чем легче проходит болезнь, тем уровень тестостерона выше.