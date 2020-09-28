Татуировки плохо влияют на терморегуляцию кожи

О пагубном влиянии татуировок на терморегуляцию организма сообщили американские ученые. По их мнению, татуировки ведут к повреждению эккриновых желез, которые в огромных количествах расположены на каждом квадратном сантиметре кожи человека. Статья на эту тему была опубликована в научном издании Journal of Applied Physiology.

В ходе эксперимента ученые исследовали группу добровольцев с крупными татуировками на плечах или предплечьях. Размер татуировок составлял больше 5,6 кв см. Участников эксперимента помещали в теплую среду и следили за процессом потоотделения на участке кожи с татуировками. В результате эксперимента, ученые выяснили, что на частях тела, покрытых татуировками, пот выделяется слабее.