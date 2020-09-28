Супермаркеты "Перекресток" и МФЦ проведут акцию "Здоровое сердце Петербурга"

Акция будет организована Городским центром медицинской профилактики. В супермаркетах «Перекресток» и МФЦ медики-волонтеры и учащиеся Медицинского колледжа имени В. М. Бехтерева померят давление желающим, а также предоставят информацию и факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Данная акция проводится с целью напомнить о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и повысить уровень информированности граждан об их причинах и профилактике.

В настоящее время эта проблема имеет достаточно большие масштабы: год назад 49% смертей в России были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, мужская половина населения больше подвержена риску чем женская: у мужчин смерть от данных диагнозов наступает на 70% чаще, чем у женщин.