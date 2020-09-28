Петербуржцы не болеют гриппом

Заболеваемость ОРВИ не достигла эпидемиологического уровня в Петербурге. Кроме того, в городе не зафиксирован ни один случай заболевания гриппом. Примечательно, что каждый пятый петербуржец сделал прививку от гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Петербургу.

Также отмечается, что групповых заболеваний ОРВИ среди петербуржцев не выявлено. Уже 978,8 тысяч жителей Петербурга привились от гриппа. Таким образом, почти 20% населения защищено от гриппа.

Однако другое заболевание продолжает пополнять статистику в Петербурге. Так, за минувшие сутки 237 жителей Северной столицы заразились коронавирусной инфекцией.