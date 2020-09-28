Роскачество нашло антибиотики в российских йогуртах

Пресс-служба Роскачества сообщила о проверке, которую провели его специалисты. Организация протестировала качество семи популярных торговых марок йогуртов. В трех из них были выявлены ухудшения качества продукции.

Проверка проводилась в отношении следующих марок: Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Valio и Epica.

В образцах йогуртов не нашли синтетических красителей, растительны жировх и ароматизаторов, а также несоответствия заявленной массе нетто. При этом в продукции "Искренне ваш" не хватает белка, а также превышено содержание дрожжей, также, как и в продукции "Б.Ю.Александров".

В йогуртах марки Danon Valio были обнаружены следы хлортетрациклина, являющегося антибиотиком.