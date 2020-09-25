Нашествие клещей в Петербурге: 500 пострадавших за неделю

Пресс-служба городского управления Роспотребнадзора сообщает о более чем 488 обращениях с укусами клеща в Санкт-Петербурге. Обращения зафиксированы с 14 по 20 сентября. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь вследствие укуса клеща были и дети. Так, зафиксировали обращения с 31 ребенком.

При этом клещевые инфекции выявили лишь в 12 случаях из 500, а клещевой энцефалит найден лишь у двух человек, среди которых один ребенок.

Примечательно, что наибольшее количество обращений, связанных с клещевыми укусами зарегистрировано в КУрортном районе Петербурга.