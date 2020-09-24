Выяснилось, почему можно заболеть после прививки от гриппа

Владимир Жолобов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук и вице-президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» ответил на вопрос, почему люди болеют даже после прививки от гриппа.

Прививка против гриппа защищает именно от этого заболевания, однако круг других респираторных вирусных инфекций крайне широк. К счастью, они протекают сравнительно легко. Осложнения может дать именно грипп, и именно поэтому от него прививают.

Врач сообщил, что прививка дает иммунитет к определенному виду вируса, защищает от тяжелого протекания и осложнений в ходе болезни.