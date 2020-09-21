Ученые обнаружили «секундомер» в мозге человека

Ученые из Калифорнийского университета смогли обнаружить внутренний «секундомер» мозга, отвечающий за управление моторными функциями человека. Специалисты из Лос-Анджелеса (США) опубликовали результаты исследования в журнале Neuron. Там описан эксперимент над мышами. Им сообщили о времени кормления с помощью запахов, и они смогли отсчитать 3 секунды с помощью последовательной активации нейронов.

Нейробиологи уточняют, что наиболее ясным этот процесс становится на примере домино, когда мозг знает, что за 20 секунд упадут все костяшки, тогда он может рассчитать, что 10 секунд – это время падения костяшки по середине.