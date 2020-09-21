Специалисты назвали продукт для снижения риска заболеваний сердца

Зарубежные специалисты провели исследования, согласно которым стало известно, что употребление некоторых видов круп способствуют снижению риска заболевания раком, а также снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, употребление в пищу коричневого риса делает рацион очень полезным, ведь в этом сорте содержится магний и селен, что предотвращает скопление в артериях холестерина. Помимо этого, рис содержит антиоксиданты, которые оказывают противовоспалительный эффект. Тем самым, рис уменьшает вероятность развития рака груди и рака толстой кишки.

Кроме этого, в рисе содержится много минералов, белков и клетчатки, что нормализирует работу кишечника и поддерживает здоровый уровень сахара в крови.