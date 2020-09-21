Шведский диетолог назвал полезные и недорогие товары

Диетолог из Швеции Кристина Андерссон указала, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы стать более здоровым. Так, врач рекомендуем регулярно употреблять лук, ведь он богат витаминами и полезными веществами, которые обладают бактерицидным эффектом. Особенно полезен красный лук, так как он содержит антиоксиданты.

Вдобавок к луку, диетолог советует также употреблять полезные и не менее бюджетный овощ – капусту. В ней содержатся вещества, которые помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Однако тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, врач советует принимать капусту в пищу только в приготовленном виде.

Помимо лука и капусты полезный рацион должен также содержать другие овощи. Так, необходимо употреблять в пищу картофель, пастернак, морковь и свеклу, ведь они поддерживают здоровье всего организма.