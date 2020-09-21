Мишустин обещает выделить 4 млрд рублей на новый онкоцентр в Петербурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что на строительство нового медицинского радиологического центра в Петербурге выделят практически 4 млрд рублей. О предоставлении субсидий сообщает пресс-служба кабмина. Также стало известно, что новый центр при Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова будет иметь площадь 8,5 тыс. кв. м. Строительство радиологического центра планируется в период с 2020 по 2023 годы.

Новое здание будет оснащено новейшим оборудованием. Так, там появится оборудование для создания радиофармацевтических препаратов, а также появятся гибридные сканеры, которые позволят диагностировать онкологические заболевания. Кроме того, в центре появятся места для радионуклидной терапии. Оценить это смогут пациенты уже в 2024 году.



