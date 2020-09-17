В Петербурге появилась скорая для беременных

Базой бригады является СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18». В учреждении осуществляет свою работу Акушерский дистанционно-консультативный центр. По словам городской пресс-службы по здравоохранению, специализированная выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада создана с целью экстренного перевода беременных из медицинских учреждений города. Перевод при необходимости будет осуществляться в акушерский или специализированный многопрофильный стационар. Работа скорой помощи будет находится под координацией акушерского дистанционно- консультативного центра, сотрудники которого будут принимать решения о необходимости выезда, его вида, состава бригады, в которую могут входить медсестра-анастезист, врач акушер-гинеколог или анестезиолог-реаниматолог.