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Диетолог рассказал, какие продукты опасны при снижении веса

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© Фото: Pixabay.com

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Худеющим необходимо внимательно следить за уровнем инсулина.

Алексей Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук, рассказал, какие продукты могут быть опасны для людей, проходящих через процесс похудения.

Согласно его словам, при похудении важно следить за инсулинемическим индексом. Повышенная инсулинорезистентность в перспективе может привести к диабету. Поэтому нельзя увлекаться продуктами, которые провоцируют подъем инсулина. К ним относятся в том числе молочные и бобовые продукты. Более того, такая еда блокирует работу соматотропина, который отвечает за сжигание жировой ткани во сне.

При этом диетолог отметил, что продукты, насыщенные жирами, подъем инсулина не вызовут. Это, например, оливковое и сливочное масло, бекон, сыр и арахис.

 

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