Диетолог рассказала, от какой пищи быстрее стареют

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, из-за какой еды можно преждевременно покрыться морщинами.

Все дело в содержащихся в продуктах канцерогенах, которые негативно влияют на коллаген. Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи.

Канцерогены образуются из-за пищи, обжаренной в масле. Злоупотребление такой едой приводит к тому, что коллагена в организме не хватает, из-за чего кожные покровы становятся дряблыми.

Вместо жареного диетолог советует разнообразить рацион пищей, содержащей коллаген или способствующей его выработке. Сюда входят яйца, мясо и рыба, цитрусовые фрукты, зелень. Еще одним фактором, негативно влияющим на молодость кожи, является стресс, поэтому его также желательно избегать.