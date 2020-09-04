Мобильные прививочные пункты начинают свою работу в Петербурге

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов. По традиции они будут осуществлять свою деятельность у наиболее оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и ТЦ.

Примечательно, что мобильные лаборатории будут дезинфицировать с помощью специального раствора до и после смены, а вакцинация будет организована с соблюдением социально дистанции. При входе в пункт будут измерять температуру.

Прививку, как обычно, сможет сделать любой желающий и совершенно бесплатно. Достаточно лишь предъявить паспорт. Однако, если у человека острое инфекционное заболевание, либо обострение хронического, то прививка ему запрещена.

На данный момент в городе уже имеется более 199 тыс. вакцин «Совигрипп», которые предназначены для детей и беременных, а также имеется более 594 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М», которые предназначены для всех остальных, то есть для взрослого населения.